В Петербурге с 12 августа начнутся рейды по поиску нарушителей на электросамокатах

Автор: Анастасия Щербакова
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Мероприятия будут осуществляться на протяжении всей следующей недели.

Госавтоинспекция по Санкт-Петербургу предупреждает о проведении профилактических мероприятий «Кикшеринг». Рейды в городе пройдут в период с 12 по 18 августа.

Работа полиции будет направлена на выявление нарушений и контроль за соблюдением ПДД со стороны пользователей средств индивидуальной мобильности, в первую очередь, электросамокатов, — указано в сообщении.
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