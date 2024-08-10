Александр Дрозденко обратился к ленинградцам по случаю Дня физкультурника

Более 55% населения 47-го региона регулярно занимается физической культурой. Губернатор Ленобласть уверен, что это заслуга, в том числе и успешной реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил приверженцев активного и здорового образа жизни с Днем физкультурника.

Физкультурники — самые ответственные люди, потому что они заботятся о своем здоровье, понимают, что спортивная закалка — лучшее средство жить яркой и полной жизнью, — обратился глава региона.

На текущий момент в Ленобласти регулярно занимаются физкультурой и спортом 1 048 535 жителей от 3 до 79 лет. Это 55,6 % населения региона.