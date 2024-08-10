Ученые обновили прогноз магнитных бурь: графики будут красными все выходные

Астрономы представили обновленный график геомагнитной активности в ближайшие дни. Метеозависимых ждет еще один неспокойный день.

Согласно обновленным данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, геомагнитная активность нашей планеты будет находиться в возмущенном состоянии все выходные.

Так, магнитная буря уровня G2 была зафиксирована в ночь на субботу. На момент публикации геомагнитный фон уже стал «зеленым», однако после полуночи 11 августа возмущения в магнитосфере начнутся снова.

По оценкам ученых, сила бури начнется с пяти баллов и достигнет шести (G2) к трем часам ночи следующих суток. Космический шторм продлится вплоть до вечера воскресенья.