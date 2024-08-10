Названы районы Ленобласти с наибольшей активностью клещей

Роспотребнадзор представил данные о текущей обстановке в регионе с клещами.

Как передает Роспотребнадзор по Ленинградской области, в регионе с начала сезона активности клещей в больницы с жалобами на укусы вредителей пожаловались порядка 5,2 тысячи раз. Чуть больше одной тысячи из них пришлись на детей.

Число случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом составило 10, иксодовым клещевым боррелиозом — 25.

Больше всего пострадавших от укусов клещей зарегистрировано на территории Тихвинского (700),Гатчинского (699) , Приозерского (475), Всеволожского (414), Выборгский (413), Тосненского (372), Подпорожского (329), Бокситогорского (322), Волховского (316) и Киришского (309) районов, — указано в сообщении.