В Ленобласти обновили перечень безопасных для купания водоемов

Купание официально разрешено только в некоторых водоемах пяти районов области.
Согласно обновлённой данным мониторинга качества воды в водоемах Ленобласти, пригодными для отдыха являются только восемь пляжей.
♦ Бокситогорский район: оз. Павловское (г. Бокситогорск);
♦ Ломоносовский район: р. Шингарка (д. Низино); Финский залив (форт Красная Горка);
♦ Лужский район: оз. Омчино (г. Луга),
♦ Тихвинский район: р. Тихвинка (г. Тихвин, 1 микрорайон), оз. Царицыно (п. Царицыно);
♦ Тосненский район: оз. Нестеровское, карьер (п. Шапки);
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01.08.2024 165