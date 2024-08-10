В Ленобласти обновили перечень безопасных для купания водоемов

Купание официально разрешено только в некоторых водоемах пяти районов области.

Согласно обновлённой данным мониторинга качества воды в водоемах Ленобласти, пригодными для отдыха являются только восемь пляжей.

♦ Бокситогорский район: оз. Павловское (г. Бокситогорск);

♦ Ломоносовский район: р. Шингарка (д. Низино); Финский залив (форт Красная Горка);

♦ Лужский район: оз. Омчино (г. Луга),

♦ Тихвинский район: р. Тихвинка (г. Тихвин, 1 микрорайон), оз. Царицыно (п. Царицыно);

♦ Тосненский район: оз. Нестеровское, карьер (п. Шапки);