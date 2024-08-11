Александр Дрозденко поздравил строителей Ленобласти с профессиональным праздников

Ежегодно во второе воскресенье августа в России День строителя. В 2024 году этот день приходится на 11 августа. В связи с этим губернатор Ленобласти обратился к работникам строительной отрасли.

Он отметил, что Ленинградская область гордится высокими достижениями своих строителей. В частности, сегодня регион занимает первое место в России по объему вводимого жилья на душу населения, а также лидирует по темпу решения проблемы обманутых дольщиков. Также в регионе одновременно строятся десятки социальных и промышленных объектов.

«Примите слова благодарности за ваш труд, благодаря которому 47-й регион становится все более привлекательным. Желаю строителям Ленинградской области здоровья, энергии и новых масштабных объектов!» — говорится в поздравлении.