Доплаты пенсионерам, запреты на энергетики, треш-стримы и пропаганду наркотиков: какие ещё законы подписал Путин?

Вчера, 8 августа, глава России Владимир Путин подписал законы, некоторые из которых вносят коррективы в жизнь некоторых категорий граждан. Рассказываем, что изменилось.

Доплаты пенсионерам и инвалидам

Пенсионеры от 80 лет, а также инвалиды I группы будут получать ежемесячную надбавку в размере 1 200 рублей с ежегодной индексацией. Исключения составят только инвалиды с детства I группы, так как к их пенсии каждый месяц производится выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном.

В документе указано, что в случае получения двух пенсий, надбавка будет применяться к одной из них.

Защита единственного жилья в ипотеке при банкротстве

Новый закон создать необходимые условия для утверждения судом отдельного мирового соглашения или плана реструктуризации долгов за единственное ипотечное жилье при банкротстве гражданина, что позволит сохранить его.

При этом требования банка и ипотека продолжают действовать. Кроме того, требования банка исключаются из реестра требований и не могут быть удовлетворены в процессе применяемых в деле о банкротстве процедур.

Наказание участников СВО за ношение гаджетов

Ношение гаджетов, распространяющих фото, аудио, видео и геолокацию, при исполнении служебных обязанностей военнослужащими могут приравнять к грубому дисциплинарному нарушению. Теперь при факте проступка командиры воинских частей и начальники гарнизонов смогут назначить в качестве наказания дисциплинарный арест на срок до десяти суток за грубое нарушение.

При нескольких инцидентах полагается «частичное или полное сложение сроков ареста». Однако за раз военнослужащий не может быть арестован более чем на 15 суток подряд, сказано в документе.

Согласно ему, в перечень грубых нарушений, помимо игнорирования запрета на ношение гаджетов, относятся нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, неявка на службу в срок из отпуска или больницы без уважительной причины, нарушение правил несения боевого дежурства, погранслужбы, повреждение военного имущества умышленно или по неосторожности, отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, нарушение запрета на распространение определенной информации.

Запрет продажи энергетиков несовершеннолетним

Соответствующий закон вступил в силу с 1 марта следующего года 2025 года. С того момента регулирование продаж энергетиков будет аналогично с контролем продажи алкоголя. То есть продавцов обяжут отказать покупателю в продаже энергетиков при сомнениях в возрасте покупателя и отказе предоставить документы.

Легализация майнинга криптовалют

Закон позволит с ноября легализовать в России майнинг криптовалют. Право осуществлять его получат только российские юрлица и ИП, включенные в реестр Минцифры. Физлица, которые не превышают установленные правительством РФ лимиты энергопотребления, получат право на майнинг цифровой валюты без включения в реестр.

Повышение размера судебных госпошлин

Согласно закону, повышается размер государственных пошлин при обращении в суды, а также увеличивается их верхний предел: с 200 тыс. руб. до 10 млн руб. — в арбитражных судах и с 60 тыс. руб. до 900 тыс. руб. — в судах общей юрисдикции.

Ответственность за участие в нежелательных организациях

Это будут регулировать сразу несколько федеральных законов, подписанных вчера президентом РФ. Они устанавливают административную и уголовную ответственность за участие в деятельности любых нежелательных на территории РФ организаций.

Ранее ответственность касалась исключительно иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность считалась нежелательной. А подписанные накануне новые законы предусматривают и на те, где участие принимают власти иностранных государств. Максимальное наказание предусматривает до шести лет колонии.

Миграционный режим высылки для мигрантов

Закон вводит миграционный режим высылки иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся в стране или нарушивших закон.

Документ предполагает, что иностранцы, в отношении которых будет задействован такой режим, не смогут менять место пребывания в РФ без разрешения, выезжать за пределы региона или управлять транспортом. Также закон сокращает срок временного пребывания в России без визы до 90 суток в течение года. Прежде граждане из других государств, посетившие Россию в порядке, не требующим получения визы, могли находиться в стране 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 дней.

Ограничение по числу сим-карт на одного абонента

Теперь российские граждане смогут оформить не более 20 сим-карт, иностранцы — не более 10.

Отмечается, что жители других стран, прибывшие в Россию, могут заключить договор только очно, при условии наличия своих данных в Единой биометрической системе. Также в договоры иностранцев в обязательном порядке будут включать IMEI. Это код идентификации применяемого устройства — телефона или планшета, которым клиент планирует пользоваться. Кроме того, в перечень обязательств включили указание в договоре сведений о трудовых отношениях с юрлицами и ИП, если речь идёт о «служебной» сим-карте. Операторы связи должны до 1 июля 2025 года обновить формат документов с иностранцами, учитывая новые требования.

Запрет на треш-стримы

Такой контент будут относить к информации, запрещенной к распространению. Факт ведения подобных трансляций станет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по 10 статьям УК.

Административный штраф за распространение жестоких роликов составит: для граждан — от 50 тысяч до 100 тысяч, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч, а для юрлиц — от 800 тысяч до одного млн рублей.

Запрет пропаганды наркотиков в литературе и кино

С 1 сентября 2025 года литературные произведения, а также фильмы, где содержится пропаганда наркотиков попадут под запрет. Исключением станет литература, в которой информация о запрещёнке является неотъемлемой частью художественного замысла. Однако все подобные произведения должны иметь пометки о вреде потребления наркотиков и запрете их оборота.