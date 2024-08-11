Ленобласть отправила две машины с гуманитарной помощью в Курскую и Белгородскую области

Жители Ленобласти менее чем за двое суток собрали гуманитарную помощь для Курской и Белгородской областей.
Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, жители региона за неполные двое суток собрали около миллиона рублей и закупили все необходимое для жителей приграничья.
Ранее Дрозденко сообщал, что Ленобласть готова принять и разместить за свой счет до 150 жителей Курской области. Кроме того, регион отправит в Курскую область областных строителей и медиков.
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09.08.2024 90