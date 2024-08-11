Двое мужчин открыли стрельбу по больнице в Кингисеппе

В Кингисеппе утром 10 августа двое мужчин стреляли из окна дома на проспекте Карла Маркса по больнице.
Прибывшие на место полицейские обнаружили в квартире двоих мужчин 36 и 42 лет и пневматический пистолет на балконе. Старший из них признался, что шесть раз выстрелил в сторону больницы.
В результате стрельбы никто не пострадал. Обоих доставили в отделение полиции для разбирательства. Проводится проверка.
Вам будет интересно
Сотрудники силовых структур обнаружили схрон с оружием и украинской формой в квартире на Кадетской линии Васильевского острова Петербурге. По данным издания...
09.08.2024 104