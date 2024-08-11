Двое мужчин открыли стрельбу по больнице в Кингисеппе

Автор: Гузель Галимова
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В Кингисеппе утром 10 августа двое мужчин стреляли из окна дома на проспекте Карла Маркса по больнице.

Прибывшие на место полицейские обнаружили в квартире двоих мужчин 36 и 42 лет и пневматический пистолет на балконе. Старший из них признался, что шесть раз выстрелил в сторону больницы.

В результате стрельбы никто не пострадал. Обоих доставили в отделение полиции для разбирательства. Проводится проверка.

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