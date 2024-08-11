В России за последние сутки потушили 30 природных пожаров

За минувшие сутки в России потушили 30 природных пожаров на площади более 14 тысяч гектаров.

Лесные пожары ликвидированы в 16 регионах, в том числе в Ленинградской области, сообщила Авиалесоохрана.

К полуночи 11 августа в России действовал 131 лесной пожар на площади 577 480 гектаров. Их активно тушили. Наибольшая площадь охвачена огнем в Якутии — 60 пожаров на территории 504,7 тысячи гектаров.