В Ленобласти и Петербурге можно встретить 18 видов божьих коровок

На территории Ленобласти и Петербурга водится, как минимум, 18 видов божьих коровок.

Кстати, божьи коровки — настоящие хищники. Как взрослые жуки, так и личинки питаются, в основном, тлями. А встретить их можно в самых разных цветах и оттенках: красно-черные, желто-черные, коричнево-белые и с разными пятнами.

В частности, на территории двух регионов можно встретить глазчатую, изменчивую, семиточечную, двухточечную коровок. Все виды божьих коровок в тг-канале «Ушами филина».