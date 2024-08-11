Ремонт моста через Охту ограничит движение транспорта на трассе «Сортавала»

На федеральной трассе А-121 «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти будет введено ограничение пропускной способности.

Как сообщили 47news в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в связи с производством работ по ремонту мастичного деформационного шва с 14 по 16 августа будет перекрыта одна полоса движения направлении Петербурга. По оставшейся свободной полосе будет ограничена скорость движения до 40 км/ч. Движение в направлении Ленинградской области будет осуществляться в штатном режиме по двум полосам.

Вам будет интересно В Петербурге на три дня изменится график движения поездов на оранжевой линии метро Строительно-монтажные работы на участке Лахтинско-Правобережной (оранжевой) линии петербургского метро изменят график работы нескольких станций. Ограничения на линии будут действовать с 16... 09.08.2024 96

Дорожные работы будут вестись на мосту через реку Охта, который расположен на 6 километре федеральной трассы.