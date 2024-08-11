Ремонт моста через Охту ограничит движение транспорта на трассе «Сортавала»

Автор: Гузель Галимова
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На федеральной трассе А-121 «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти будет введено ограничение пропускной способности.

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Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Как сообщили 47news в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в связи с производством работ по ремонту мастичного деформационного шва с 14 по 16 августа будет перекрыта одна полоса движения направлении Петербурга. По оставшейся свободной полосе будет ограничена скорость движения до 40 км/ч. Движение в направлении Ленинградской области будет осуществляться в штатном режиме по двум полосам.

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