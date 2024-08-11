Штрафовать за опасное вождение могут начать со следующего года

Водителей могут начать штрафовать за опасное вождение с 2025 года. Госдума рассмотрит соответствующий законопроект в осеннюю сессию.

Под опасным вождением в том числе будет подразумеваться невыполнение требований уступить дорогу автомобилю, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроение при интенсивном движении, если все полосы движения заняты, несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, а также резкое торможение, если оно не требуется для предотвращения ДТП, и препятствование обгону.

За нарушение будет грозить штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, за повторное правонарушение — лишение прав от одного до трех месяцев.

«Законопроект включен в программу осенней сессии Госдумы. С учетом положительного заключения правительства рассчитываем, что он будет принят и новые нормы начнут действовать уже со следующего года», — рассказал один из авторов документа, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.