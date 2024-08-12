Двое из Ингушетии под наркотиками нанесли 100 ударов ножом петербурженке – видео

В Ингушетии задержаны подозреваемые в убийстве девушки 23-летний Мурат и 21-летний Абдул-Малик. Их поиски начались, когда 7 августа в квартире дома на улице Краснопутиловской в Санкт-Петербурге нашли тело 25-летней девушки.
По данным следствия, убийство произошло 1 августа. Подозреваемые в состоянии наркотического опьянения напали на девушку. На теле убитой насчитали более 100 ударов ножом: на лице, шее, руках, в области груди.
От полученных ножевых ранений девушка скончалась на месте происшествия. Ножи подозреваемые вымыли в ванной и выбросили в окно. Жильцы дома заметили двоих мужчин, спускавшихся по водосточной трубе.
Заведено уголовное дело об убийстве группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью.
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08.08.2024 164