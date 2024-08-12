Метеоры, грозы и северное сияние запечатлели над Ленобластью – фото

В ночь на 12 августа небо над Ленинградской областью озарило северное сияние. Дополнительную атмосферу моменту добавили метеоры из потока Персеиды, а также грозы над Финским заливом и около Лодейного Поля.

Фотографии опубликованы в telegram-канале «Астро Фото Болото».

«Метеоры, гроза, и яркое зрелищное северное сияние, раскатившееся малиновыми лучами и сполохами на половину неба около трех утра. Такие совпадения безусловно редкость и возможны только в Августе», – написали в telegram-канале