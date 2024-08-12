Сергей Перминов об атаке на Запорожскую АЭС: попустительство таким ударам продолжает разрушать рамки дозволенного

Из-за атаки ВСУ с помощью БПЛА была повреждена и выгорела градирня Запорожской АЭС. Как сообщили представители станции, угрозы обрушения нет.

Сенатор РФ от региона Сергей Перминов в беседе с «Общей газете Ленинградской области» рассказал, почему эти безрассудные удары несут риск ядерной аварии.

«Атаковав Запорожскую АЭС, киевские власти еще раз продемонстрировали свое пренебрежительное отношение к вопросам ядерной безопасности. Декларируя на словах приверженность принципам МАГАТЭ, они постоянно нарушают их и своими действиями ставят под угрозу жизни людей», – заявил Сергей Перминов

Сенатор считает, что бездействие МАГАТЭ было предсказуемо. Его объективная работа, как и деятельность ООН в целом, почти парализована западными странами, не заинтересованными в урегулировании украинского кризиса. Попустительство ударам по АЭС продолжает разрушать рамки дозволенного в отношении ядерных объектов.

«В результате атаки инфраструктура станции получила повреждения. Однако благодаря принятым ранее превентивным мерам это не повлияло на ее текущую ограниченную работу. Международные наблюдатели были проинформированы об ударе. Военные и специалисты «Росатома» продолжают в круглосуточном режиме обеспечивать сохранность объекта», – резюмировал Сергей Перминов