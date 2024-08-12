Ленобласть готова дополнительно принять из Курской области до 300 детей

Об этом сообщил губернатор 47-го региона.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что регион может принять еще до 300 детей из Курской области. Ребят готовы разместить в образовательных центрах «Интеллект» и «Молодежный».

Дополнительно предложил администрации Курской области принять в Ленобласти до 300 детей в центрах «Интеллект» и «Молодежный», в том числе с организацией обучения в сентябре, — сообщил губернатор.

Также 47-й регион направляет в Курскую область гуманитарную помощь и строительные бригады. Координацию осуществляет представительство Ленобласти в Донецкой Народной Республике.

Сегодня работаю в командировке в Москве. Соответствующие поручения дал моему заместителю Николаю Циганову в московском представительстве, — добавил глава 47-го региона.