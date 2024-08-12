Самого доброго кондуктора Петербурга жестоко избили прямо у двери квартиры

Кондуктора знают многие петербуржцы, как очень доброго и отзывчивого человека. Однако даже у него нашелся недоброжелатель — мужчина, проживающий в соседней квартире.

В Санкт-Петербурге жестоко избили Виктора Лукьянова, известного многим своей добротой кондуктора. Мужчина дарил своим пассажирам море позитива — угощал конфетами, помогал нуждающимся с проездом, а в новогодние праздники выходил на смену в образе Деда Мороза. Однако недавно с мужчиной произошла вопиющая несправедливость.

Как передает 78.ru, Виктора Лукьянова жестоко избил сосед. Выяснилось, что агрессор не дает покоя кондуктору уже давно, обвиняя его в антисанитарии. По словам дебошира, сосед якобы приносит в парадную различный мусор. Сам пострадавший утверждает, что собирает на улице только алюминиевые банки.

При этом сосед нападает на Лукьянова не в первый раз, однако кондуктор признается, что ранее такой агрессии от обидчика не исходило.

Врачи зафиксировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, многочисленные ушибы и ссадины.