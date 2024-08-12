В Ленобласти 13-летний школьник избил и ограбил мужчину

Автор: Сергей Агутин
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Полиция
Фото: Baltphoto.ru

Возле дома на улице Заводской в Пикалево Бокситогорского района 11 августа около 15:00 задержали 13-летнего школьника. Ученика седьмого класса одной из местных школ подозревают в грабеже.

Следствие полагает, что 10 августа около 20:00 в квартире дома на улице Горняков в Пикалево подросток избил 18-летнего мужчину. Затем забрал у него 2000 рублей наличными и электронную сигарету.

Ущерб пострадавшего превысил 7000 рублей. Заведено уголовное дело о грабеже.

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