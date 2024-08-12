Дожди, грозы и туман: погода в Ленобласти на 13 августа

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: МЧС России по Ленинградской области

Во вторник в 47-м регионе ожидается ненастная погода. 

Согласно прогнозу МЧС, во вторник, 13 августа, местами в Ленинградской области ожидаются кратковременные дожди с грозой. Также в утренние и ночные часы на регион опустится туман.

Ветер северный, северо-западный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 гр., днем +19…+24 гр. Атмосферное давление будет повышаться, — указано в сообщении.
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12.08.2024 23
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