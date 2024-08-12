В России пересмотрят критерии аварийности жилых домов

Соответствующее поручение глава Правительства РФ дал профильным федеральным ведомствам.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минстрою, Минэкономразвития, Минфину и «Фонду развития территорий» подготовить предложения, касающиеся пересмотра критериев аварийности жилых многоквартирных домов. Информация об этом появилась на сайте Правительства России.

На текущий момент дом считается аварийным, если он имеет повреждения или его строительные конструкции деформированы и утратили несущую способность, представляя угрозу обрушения.