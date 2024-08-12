В России пересмотрят критерии аварийности жилых домов

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Соответствующее поручение глава Правительства РФ дал профильным федеральным ведомствам.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минстрою, Минэкономразвития, Минфину и «Фонду развития территорий» подготовить предложения, касающиеся пересмотра критериев аварийности жилых многоквартирных домов. Информация об этом появилась на сайте Правительства России.

На текущий момент дом считается аварийным, если он имеет повреждения или его строительные конструкции деформированы и утратили несущую способность, представляя угрозу обрушения.

Вам будет интересно
В России пересмотрят критерии аварийности жилых домов Михаил Мишустин, аварийные дома
Глава СК РФ запросил доклад о затянувшемся на 24 года расселении жильцов аварийного дома в Гатчине
Дом по улице Карла Маркса признан непригодным для жизни еще в 1998 году. Его расселение должно было начаться в 2000-м. Председатель...
27.06.2024 307
Автор