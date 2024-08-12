В Ленобласти продолжается сбор гуманитарной помощи Курской области

Сбором всего необходимого занимаются волонтеры, в том числе и штаб «Мы вместе» Ресурсного добровольческого центра региона.

В Ленинградской области активно собирают гуманитарную помощь для жителей Курской области.

Организованным сбором всего необходимого занимается штаб «Мы вместе» Ресурсного добровольческого центра Ленобласти. За первые два дня склад оказался заполнен почти полностью. В стороне не смогли остаться как волонтеры, так и неравнодушные местные жители — гумпомощь поступает со все районов области.

В пресс-службе правительства Ленобласти сообщают, что сбор гуманитарной помощи осуществляется по адресу: город Гатчина, ул. Рощинская 2В.