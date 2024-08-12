В Ленобласти ребенок получил ножевое ранение во время игры с братом

По имеющимся данным, дети игрались настоящими ножами. Рану один из них получил случайно.

В Санкт-Петербурге выясняются обстоятельства, при которых 10-летний мальчик получил удар ножом в спину.

Все произошло на одном из дачных участков на Первомайском проспекте города. Медикам поступило сообщение о ранении маленького мальчика. Прибывшая на место происшествия скорая помощь зафиксировала у юного пациента колото-резаную рану на спине и увезла в ближайшую больницу.

После оказания медицинской помощи ребенка, предварительно, решили оставить в палате. По имеющимся данным, удар ножом мальчик мог получить в ходе игры с братом.