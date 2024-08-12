В Ленобласти уменьшилось число обращений жителей в скорую помощь

За неделю медики региона выполнили чуть больше 9,5 тысяч вызовов.

В период с 5 по 11 августа скорая помощь Ленинградской области обработала 9583 заявки, что на 280 вызовов меньше, чем неделей ранее. Также уменьшилось число обращений, связанных с выездами к детям.

Наиболее частой причиной обращений остаются жалобы на сердечно-сосудистые заболевания. На них пришлось почти 2,5 тысячи вызовов. Медики отмечают, что нередко скачки давления и общее недомогание у пациентов происходят из-за ненастной погоды.

Метеозависимых просят в периоды непогоды не забывать о приеме назначенных лекарств и и избегать физических нагрузок и стресса.