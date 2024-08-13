Рецидивист убил рецидивиста в Волосовском районе

Жительница поселка Зимитицы Волосовского района 11 августа около 20:40 заметила, что дверь в квартиру ее соседа открыта. Заглянув внутрь, женщина обнаружила тело 41-летнего местного жителя.

Полицейские зафиксировали ножевые ранения на груди. Известно, что погибший ранее судим восемь раз за кражи, грабежи и угоны. Убийцу 41-летнего ленинградца удалось задержать по горячим следам.

Им оказался 31-летний житель Гатчины. Ранее мужчина был судим четыре раза за грабеж, кражу, убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.