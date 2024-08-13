В Новом Девяткино построят школу на 1120 мест

Подрядчик планирует начать работы на площадке до конца августа и завершить работы до конца 2026 года.

Ленобласть профинансировала, а район заключил контракт на строительство школы на 1120 мест в первом микрорайоне. В проекте предусмотрено все необходимое, включая отдельные залы для занятий танцами и баскетболом, — рассказал глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Всего до конца 2024 года в регионе планируется построить или выкупить 4 школы и 15 детских садов, а также в рамках нацпроекта «Образование» ввести в эксплуатацию 2 школы в Гатчинском и Всеволожском районах.

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Напомним, что у родителей будущих первоклассников есть три варианта подачи заявления: самостоятельно с 1 апреля на портале «Образование Ленобласти» или с помощью портала Госуслуг, также с 1 апреля в МФЦ или непосредственно в школе. Более подробная информация о порядке приема детей, а также список необходимых документов, территорий и телефонах «горячих линий» можно найти на сайте комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.