В компании заявили, что это стоимость билетов с пересадками в вагоны СВ и люкс. При этом сейчас наблюдается сложная ситуация с количеством мест.

В дочернем предприятии РЖД, Федеральной пассажирской компании, отреагировали на сообщения СМИ о подорожании билетов Анапа-Москва до 80-90 тысяч рублей.

Как сообщила пресс-служба перевозчика, билеты за такую стоимость предполагают пересадку в вагоны СВ и люкс, где более высокий класс обслуживания пассажиров.

Варианты при запросе подбираются автоматически из того, что вообще имеется в продаже. А пассажир может самостоятельно выбрать из всего набора вариантов. Проблема в том, что вариантов мало, — объяснили в компании «Парламентской газете».