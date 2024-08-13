Гастроэнтеролог назвала удивительное полезное свойство малосольных огурцов

Такая закуска гораздо полезнее классических маринованных огурцов.

Малосольные огурцы являются одним из самых полезных продуктов домашней консервации и гораздо лучше классического варианта. По крайней мере, с точки зрения состава.

Как отметила гастроэнтеролог Екатерина Кашух, меньшее количество соли сохраняет в закуске витамины и различные полезных соединения. Одно из преимуществ малосольных огурцов — они нормализуют работу ЖКТ.

Конечно, это не полноценный «витаминный удар», скорее вкусное и полезное дополнение к ежедневному меню. Благодаря своему составу малосольные огурцы способствуют нормализации пищеварения, помогают справиться с запорами, поделилась врач с порталом LIFE.