Энтомолог назвал простые способы борьбы с мухами в квартире

Эти надоедливые насекомые могут представлять опасность, поскольку переносят на своих лапках бактерии и даже вирусы.

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал, как бороться с мухами в квартире.

По словам эксперта, наиболее эффективный способ борьбы с насекомыми — установка москитных сеток на окна. Однако если это невозможно, можно попробовать и народные методы.

Марьинский предлагает налить в емкость сладковатую жидкость, на которую будут садиться мухи, чтобы полакомиться. В результате они начнут тонуть в этой жидкости.

Кроме того, ученый отметил в беседе с «М24», что в прошлом для борьбы с мухами использовались специальные стеклянные сосуды — изогнутые колбы-мухоловки, в которые наливали привлекательные для насекомых вещества.