Мужчина утонул в Лодейном Поле

Житель Лодейного Поля 12 августа обнаружил в реке Свирь тело человека. На место происшествия отправились сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.
Дежурная смена отряда города Лодейное Поле извлекла тело из воды. Труп передали сотрудникам полиции. Личность погибшего и обстоятельства смерти устанавливаются.
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24.07.2022 5302