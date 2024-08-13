Мужчина утонул в Лодейном Поле

Автор: Сергей Агутин
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Житель Лодейного Поля 12 августа обнаружил в реке Свирь тело человека. На место происшествия отправились сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

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Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области

Дежурная смена отряда города Лодейное Поле извлекла тело из воды. Труп передали сотрудникам полиции. Личность погибшего и обстоятельства смерти устанавливаются.

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24.07.2022 5302
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