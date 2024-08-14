Названо число медалей, которые заработали российские спортсмены, выступившие на ОИ за другие сборные

Автор: Анастасия Щербакова
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На счету россиян шесть золотых медалей.

По итогам Олимпийских игр в Париже российские спортсмены, выступившие в составе сборных других стран, в общей сложности заработали 17 медалей: 6 — золото, 3 — серебро и 8 — бронза.

Золотые медали российские спортсмены получили на соревнованиях по волейболу (1 медаль), вольной борьбе (3 медали), дзюдо (1 медаль) и художественной гимнастике (1 медаль).

Тем временем по одной серебряной медали россияне завоевали по итогам водного поло, плавания и тхэквондо.

Тем временем бронзовые медали получили спортсмены, выступавшие в вольной борьбе (4 медали), греко-римской борьбе (1 медаль) и дзюдо (3 медали).

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02.08.2024 200
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