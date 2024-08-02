Стало известно, выплатят ли призовые россиянам, выступающим на ОИ в нейтральном статусе

До отстранения российской сборной от Игр спортсмены получали от 1,7 до 4 млн рублей в зависимости от призовых мест.

Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом на Олимпийских играх в Париже, не получат призовые. Как утверждает Mash, ссылаясь на источник в Олимпийском комитете РФ, на выплату смогут претендовать только те россияне, которые были отстранены от ОИ.

Так, размер компенсации россиянам за несправедливое решение организаторов Олимпиады составит от 150 до 500 тысяч рублей. Тем временем спортсмены, которые не стали отказываться от Игр и выступают в нейтральном статусе, ничего не получат.