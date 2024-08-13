Новая Lada Granta продается в Египте почти в 2 раза дешевле, чем в России

Приобрести отечественный седан в стране пирамид можно чуть больше чем за 500 тысяч рублей.

Компания «АвтоВАЗ», начавшая продажи на африканском контенте, предлагает к покупке свои автомобили заметно дешевле, чем в России.

Например, в Египте стоимость седана Lada Granta в минимальной комплектации начинается от 502 тысяч тысяч в перерасчете на рубли. Тем временем в России на этот же автомобиль установлена рекомендованная цена от 700 тысяч рублей.

В то же время более «богатая» комплектация седана в Египте оценивается в 652 тысячи рублей, а в России — от миллиона, обратил внимание портал ixbt.com.