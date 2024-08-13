Семьи героев СВО получили государственные награды из рук главы Ленобласти

Встреча с семьями погибших прошла в Доме правительства по поручению Главнокомандующего России Владимира Путина
По результатам встречи Александр Юрьевич поручил:
— проработать единый дизайн памятника погибшим на СВО с учетом мнения родственников;
— организовать системную помощь по связи с военными частями для оформления документов;
— в муниципалитетах обеспечить работу по увековечиванию памяти бойцов в присвоении именных названий улицам, предприятиям, школам.
Напомним, что на сегодняшний день на территории 47 региона для участников СВО и членов их семей установлено 65 мер социальной поддержки в сфере социальной защиты, в том числе: 18 — прямые выплаты, 46 — для членов семьи.
Отметим, что все участники СВО и члены их семей, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей. Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.