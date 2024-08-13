Семьи героев СВО получили государственные награды из рук главы Ленобласти

Автор: Кира Нагорная
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Встреча с семьями погибших прошла в Доме правительства по поручению Главнокомандующего России Владимира Путина

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Фото здесь и далее: lenobl.ru
Передал родным девять Орденов Мужества погибших бойцов. Каждая такая встреча для меня – не только возможность поддержать семьи, но и узнать как оказываются меры поддержки, своевременно ли приходят выплаты, в чем еще нуждаются близкие героев, — рассказал глава Ленобласти Александр Дрозденко.

По результатам встречи Александр Юрьевич поручил:
— проработать единый дизайн памятника погибшим на СВО с учетом мнения родственников;
— организовать системную помощь по связи с военными частями для оформления документов;
— в муниципалитетах обеспечить работу по увековечиванию памяти бойцов в присвоении именных названий улицам, предприятиям, школам.

Семьи героев СВО получили государственные награды из рук главы Ленобласти
Семьи героев СВО получили государственные награды из рук главы Ленобласти
Семьи героев СВО получили государственные награды из рук главы Ленобласти
Семьи героев СВО получили государственные награды из рук главы Ленобласти
Семьи героев СВО получили государственные награды из рук главы Ленобласти
Семьи героев СВО получили государственные награды из рук главы Ленобласти
Семьи героев СВО получили государственные награды из рук главы Ленобласти

Напомним, что на сегодняшний день на территории 47 региона для участников СВО и членов их семей установлено 65 мер социальной поддержки в сфере социальной защиты, в том числе: 18 — прямые выплаты, 46 — для членов семьи.

Отметим, что все участники СВО и члены их семей, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей. Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.

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