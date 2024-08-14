На «Фукусиме-1» произошла утечка 25 тонн радиоактивной воды

В здании второго энергоблока аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии произошла утечка около 25 тонн воды с радиоактивными веществами. По версии компанию-оператора TEPCO, в окружающую среду она не попала и стекла в подвал.

Утечку зафиксировали 9 августа. Перед этим в одном из резервуаров для контроля воды в бассейне для охлаждения ядерного топлива заметили аномальное снижение уровня воды. Запустили робота, который выяснил, что вода из резервуара утекла в подвал.

В TEPCO отрицают возможные проблемы с охлаждением отработанного ядерного топлива, несмотря на то, что в бассейн не поступает вода. Температура в нем поднимается максимум до 46 °C. Это ниже максимального референсного значения в 65 °C.