Заблудившегося мужчину вывели из леса в Тосненском районе

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области 13 августа выезжала на поиски пропавшего мужчины. Пострадавший заблудился в лесу в Тосненском районе.
Пропавшего искали в районе железнодорожной станции Лустовка. На месте работал поисково-спасательный отряд из Тосно.
Пострадавшего оперативно разыскали и вывели из леса. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.
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