Заблудившегося мужчину вывели из леса в Тосненском районе

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области 13 августа выезжала на поиски пропавшего мужчины. Пострадавший заблудился в лесу в Тосненском районе.

Пропавшего искали в районе железнодорожной станции Лустовка. На месте работал поисково-спасательный отряд из Тосно.

Пострадавшего оперативно разыскали и вывели из леса. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.