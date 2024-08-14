Заблудившегося мужчину вывели из леса в Тосненском районе

Автор: Сергей Агутин
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Аварийно-спасательная служба Ленинградской области 13 августа выезжала на поиски пропавшего мужчины. Пострадавший заблудился в лесу в Тосненском районе.

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Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти

Пропавшего искали в районе железнодорожной станции Лустовка. На месте работал поисково-спасательный отряд из Тосно.

Пострадавшего оперативно разыскали и вывели из леса. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.

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