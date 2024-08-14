В «Ахмате» назвали задачу перед клубом, поставленную 18-летним сыном Кадырова

Генеральный директор футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров назвал задачу, которую поставил 18-летний президент клуба Ахмат Кадыров перед командой.

По его словам, задача – победа в каждом матче.

«Пока получается не очень, но надеемся, в дальнейшем будет лучше», – рассказал Ахмед Айдамиров

О назначении Ахмата Кадырова, сына главы Чечни Рамзана Кадырова, на пост президента «Ахмата» стало известно 23 мая. До этого он получил пост министра по физической культуре и спорту Чечни и министра по делам молодежи региона.