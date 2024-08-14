Участок КАД будет перекрыт для движения почти на неделю

Автор: Анастасия Щербакова
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Ограничение движения будет связано с проведением ремонтных работ. 

С 24 по 30 августа съезд с Кольцевой автомобильной дороги на Приморское шоссе закроют для автомобильного движения. Как передает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничения будут вызваны дорожными работами. Проезд перекроют в направлении станций метро «Беговая», «Черная речка» и «Старая Деревня».

Как предупреждают дорожники, на данном отрезке трассы будут устанавливать  шумозащитные экраны.

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Фото: ФКУ «Упрдор Северо-Запад»
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10.08.2024 104
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