Участок КАД будет перекрыт для движения почти на неделю

Ограничение движения будет связано с проведением ремонтных работ.

С 24 по 30 августа съезд с Кольцевой автомобильной дороги на Приморское шоссе закроют для автомобильного движения. Как передает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничения будут вызваны дорожными работами. Проезд перекроют в направлении станций метро «Беговая», «Черная речка» и «Старая Деревня».

Как предупреждают дорожники, на данном отрезке трассы будут устанавливать шумозащитные экраны.