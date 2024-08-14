В парламенте заявили, что обеспечить безопасность представителей ООН пока невозможно.
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает плохой идеей желание ООН отправить миссию в Курскую область. Сенатор подчеркнул, что сейчас в отдельных районах региона продолжаются бои.
Это не очень хорошая идея. Там идут бои, там идёт зачистка территорий, и безопасность этим правозащитникам сейчас обеспечить никто не может, — написал сенатор в своем Телеграм-канале.
Также Джабаров не исключает, что стремление ООН попасть в Курскую область является спланированной акцией, «чтобы обелить украинские вооружённые силы и налить грязь на Вооружённые силы России».
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