В парламенте заявили, что обеспечить безопасность представителей ООН пока невозможно.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает плохой идеей желание ООН отправить миссию в Курскую область. Сенатор подчеркнул, что сейчас в отдельных районах региона продолжаются бои.

Это не очень хорошая идея. Там идут бои, там идёт зачистка территорий, и безопасность этим правозащитникам сейчас обеспечить никто не может, — написал сенатор в своем Телеграм-канале.

Также Джабаров не исключает, что стремление ООН попасть в Курскую область является спланированной акцией, «чтобы обелить украинские вооружённые силы и налить грязь на Вооружённые силы России».