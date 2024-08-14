Жители дома в Мурино показали, что сделали наркоманы с их парадной в поисках закладки

Автор: Анастасия Щербакова
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Неизвестные устроили погром в парадной, пытаясь найти запрещенное.

Жители многоквартирного дома на улице Шувалова в Мурино пожаловались на неизвестных, испортивших ремонт в парадной. Судя по всему, вандалы очень сильно хотели найти закладку и в процессе буквально разнесли весь этаж.

Последствия визита «кладоискателей» жильцы дома опубликовали в соцсетях.

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Фото: Девяткино LIVE | Мурино/ Телеграм
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