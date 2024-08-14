Сенатор Сергей Перминов раскрыл цели Морской коллегии РФ

Создание структуры особенно актуально в условиях нестабильной геополитической ситуации в мире.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении Морской коллегии РФ, которую возглавит помощник главы государства Николай Патрушев. В состав структуры вошли 52 человека, среди которых члены правительства, главы «Росатома» и «Новатэка» губернаторы субъектов, имеющих выход к морю. В числе последних и глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как отметил сенатор от 47-го региона Сергей Перминов, создание подобной структуры необходимо на фоне нестабильной геополитической ситуации в мире.

В настоящее время мир находится в стадии трансформации. Новые центры силы бросают вызов политической, военной и экономической гегемонии Запада, контролирующего систему международных отношений. Несправедливый порядок, игнорирующий законные интересы государств, должен быть пересмотрен. От исхода этой конкурентной борьбы зависит будущее, в том числе, и нашей страны, сохранение за ней статуса великой державы, — цитирует Перминова 47channel.

Морская коллегия, уверен сенатор, позволит также укрепить положение страны в мировом океане и в целом более уверенно вести морскую политику. А именно — обеспечить оборону, безопасность, доступ к транспортным коммуникациям, а также дальше развивать Северный морской путь.