Сенатор Сергей Перминов раскрыл цели Морской коллегии РФ

Автор: Анастасия Щербакова
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Создание структуры особенно актуально в условиях нестабильной геополитической ситуации в мире.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении Морской коллегии РФ, которую возглавит помощник главы государства Николай Патрушев. В состав структуры вошли 52 человека, среди которых члены правительства, главы «Росатома» и «Новатэка» губернаторы субъектов, имеющих выход к морю. В числе последних и глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как отметил сенатор от 47-го региона Сергей Перминов, создание подобной структуры необходимо на фоне нестабильной геополитической ситуации в мире.

В настоящее время мир находится в стадии трансформации. Новые центры силы бросают вызов политической, военной и экономической гегемонии Запада, контролирующего систему международных отношений. Несправедливый порядок, игнорирующий законные интересы государств, должен быть пересмотрен. От исхода этой конкурентной борьбы зависит будущее, в том числе, и нашей страны, сохранение за ней статуса великой державы, — цитирует Перминова 47channel.

Морская коллегия, уверен сенатор, позволит также укрепить положение страны в мировом океане и в целом более уверенно вести морскую политику. А именно — обеспечить оборону, безопасность, доступ к транспортным коммуникациям, а также дальше развивать Северный морской путь.

Состав органа сформирован с учетом возложенных на него обязанностей. Включение губернаторов прибрежных регионов вполне закономерно, так как они являются важным звеном реализации принимаемых государством решений «на земле». Совместная слаженная работа структур позволит максимально использовать уникальное географическое положение для дальнейшего развития России и улучшения благосостояния наших сограждан, — добавил сенатор.
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