Сенатор Сергей Перминов раскрыл цели Морской коллегии РФ

Создание структуры особенно актуально в условиях нестабильной геополитической ситуации в мире.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении Морской коллегии РФ, которую возглавит помощник главы государства Николай Патрушев. В состав структуры вошли 52 человека, среди которых члены правительства, главы «Росатома» и «Новатэка» губернаторы субъектов, имеющих выход к морю. В числе последних и глава Ленинградской области Александр Дрозденко.
Как отметил сенатор от 47-го региона Сергей Перминов, создание подобной структуры необходимо на фоне нестабильной геополитической ситуации в мире.
Морская коллегия, уверен сенатор, позволит также укрепить положение страны в мировом океане и в целом более уверенно вести морскую политику. А именно — обеспечить оборону, безопасность, доступ к транспортным коммуникациям, а также дальше развивать Северный морской путь.