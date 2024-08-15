Украина бомбит Курскую область американскими бомбами со спутниковым наведением

Автор: Сергей Агутин
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Флаг США
Фото: Baltphoto.ru

Как сообщает Forbes, вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять в Курской области авиацию, снаряженную американскими авиабомбами со спутниковым наведением Joint Direct Attack Munition (JDAM).

При этом, по данным издания, ВСУ пока не применяют самолеты F-16. Их могут задействовать для укрепления противовоздушной обороны (ПВО), а не для более рискованных наземных атак.

Также украинские военные развернули в районе Курской области батареи противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они могут блокировать радиосигналы и воздействовать на бомбы со спутниковым наведением.

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09.12.2023 2776
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