Украина бомбит Курскую область американскими бомбами со спутниковым наведением

Как сообщает Forbes, вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять в Курской области авиацию, снаряженную американскими авиабомбами со спутниковым наведением Joint Direct Attack Munition (JDAM).

При этом, по данным издания, ВСУ пока не применяют самолеты F-16. Их могут задействовать для укрепления противовоздушной обороны (ПВО), а не для более рискованных наземных атак.

Также украинские военные развернули в районе Курской области батареи противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они могут блокировать радиосигналы и воздействовать на бомбы со спутниковым наведением.