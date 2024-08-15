ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию из-за оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку оспы обезьян (mpox) в Африке «чрезвычайной ситуацией международного значения в области общественного здравоохранения».

«Обнаружение и быстрое распространение нового штамма mpox на востоке Демократической Республики Конго, его обнаружение в соседних странах, где ранее не сообщалось о mpox, и потенциальная возможность дальнейшего распространения в Африке и за ее пределами вызывают большую тревогу», – заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус

По его словам, для борьбы со вспышкой оспы обезьян ВОЗ уже выделила $1,5 млн. В общей сложности план борьбы с инфекцией потребует $15 млн. Всемирная организация здравоохранения планирует обратиться за финансированием к донорам.