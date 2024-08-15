Закупочные цены на продукты в России вырастут на 5-40% — СМИ

Производители уведомили торговые сети о подорожании ассортимента уже в августе-сентябре.
В России ожидается рост закупочных цен на продукты питания в августе-сентябре этого года. Отдельные категории товаров могут подорожать вплоть до 40%, утверждает «Коммерсантъ».
Как выяснила редакция, рост закупочных цен ожидается в августе-сентябре и сильнее всего скажется на кондитерских изделиях. Крупные производители сладостей, среди которых Mars, Ritter Sport, «Вимм-Билль-Данн» и другие, уже направили письма с предупреждением торговым сетям.
Основные причины скорого подорожания ассортимента производителей — высокая инфляция, повышение стоимости кредитов, рост стоимости логистики, сырья и упаковки и другие.
В торговых сетях пока проверяют обоснованность требований поставщиков. В любом случае, цены всех перечисленных товаров «на полке» не вырастут автоматически, указывают эксперты, — пишет издание.
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10.08.2024 113