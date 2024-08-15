Ремонтные работы пройдут по ранее запланированному графику.
Ленинградская АЭС приступила к капитальному ремонту пятого энергоблока. Работы проводятся по ранее согласованной заявке, сообщили в пресс-службе атомной станции.
Специалисты проведут ревизию и техобслуживание реакторного и турбинного оборудования, системы безопасности, генераторных установок. Также в планах модернизация насосных агрегатов реакторной установки и системы передачи данных оборудования АСУТП.
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