Ленинградская АЭС приступила к капитальному ремонту пятого энергоблока

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Официальный Телеграм-канал Ленинградской АЭС

Ремонтные работы пройдут по ранее запланированному графику. 

Ленинградская АЭС приступила к капитальному ремонту пятого энергоблока. Работы проводятся по ранее согласованной заявке, сообщили в пресс-службе атомной станции.

Специалисты проведут ревизию и техобслуживание реакторного и турбинного оборудования, системы безопасности, генераторных установок. Также в планах  модернизация насосных агрегатов реакторной установки и системы передачи данных оборудования АСУТП.

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