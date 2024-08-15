Проверочные мероприятия также затронули и Псковскую область.
Специалисты Россельхознадзор в июле обследовали в Ленинградской и Псковской областях более 7 тысяч га земель, предназначенных для сельскохозяйственного назначения на территории. По итогам мероприятий собственникам участков было объявлено 122 предостережения. Большая часть из них была связана с игнорированием сорняков.
Управление Россельхознадзора напоминает, что в соответствии с законодательством Российской Федерации собственники земельных участков сельскохозяйственного назначения обязаны использовать земельные участки, в соответствии с их целевым назначением, способами, не допускающими нанесения вреда окружающей среде, в том числе земле как природному объекту и не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие, — предупредили в ведомстве.
Вам будет интересно
Некоторые многолетники следует высаживать на даче с особой осторожностью. Существует ряд декоративных растений, которые требует от дачников особого внимания. Если позволить...
01.07.2024 529