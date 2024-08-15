Ресурсные центры Ленобласти получили в Год Команды заботы новые микроавтобусы

Александр Дрозденко лично передал семи ресурсным центрам современные школьные автобусы

«Решили в Год Команды заботы обеспечить современными автобусами все ресурсные центры, где воспитывают детей-сирот. Убедился: транспорт безопасный, хорошие удобные сиденья, возле каждого кресла — кнопка связи с водителем. Ребята смогут ездить не только в школу, но и на мероприятия в нашей области и других регионах», — подчеркнул глава Ленобласти.

Новые автобусы — «Газель Бизнес», рассчитанные на водителя и 15 пассажиров, приобретенные за счет субсидии бюджета области в размере 37,6 млн руб., отправились в Ивангородский, Никольский, Выборгский, Толмачевский, Сиверский, Свирьстройский и Кингисеппский ресурсные центры.

Все машины оснащены устройством ЭРА – ГЛОНАСС, кондиционером, системой климат-контроля, сигнализацией и комплектом зимней резины с дисками.

Отметим, что ресурсные-центры — это Государственные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Посмотреть их контакты в Ленобласти можно по ссылке.