Мужчина «упал» на нож супруги в Ломоносовском районе

Сообщение о ножевом ранении в доме в деревне Куттузи Ломоносовского района поступило в полицию 14 августа около 21:00.
Супруга пострадавшего рассказала, что 40-летний мужчина самостоятельно «упал» на нож, когда готовил еду.
Полицейские не поверили словам 40-летней женщины. Ее задержали и доставили в отдел полиции. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки.
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16.05.2022 6123