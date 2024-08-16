Мужчина «упал» на нож супруги в Ломоносовском районе

Сообщение о ножевом ранении в доме в деревне Куттузи Ломоносовского района поступило в полицию 14 августа около 21:00.

Супруга пострадавшего рассказала, что 40-летний мужчина самостоятельно «упал» на нож, когда готовил еду.

Полицейские не поверили словам 40-летней женщины. Ее задержали и доставили в отдел полиции. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки.