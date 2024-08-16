В Белгородской области ввели бесплатную мобильную связь и интернет

Для жителей девяти районов Белгородской области сделали бесплатными услуги мобильной связи и интернета. Можно звонить и отправлять смс на все номера по России. Входящие звонки также бесплатные.
«С сегодняшнего дня в связи с введением режима ЧС федерального характера в 9 районах Белгородской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при отрицательном балансе», – сообщают в Минцифры
Мера распространяется на Белгородский, Борисовский, Вейделевский, Краснояружский, Ровеньский районы, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Шебекинский городские округа.
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07.08.2023 3035