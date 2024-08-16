Более 85 тысяч жителей Ленобласти ограничили в выезде за границу

Автор: Сергей Агутин
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Приставы
Фото: Baltphoto.ru

В 2024 году судебные приставы Ленинградской области ограничили в праве выезда за границу более 85 тысяч человек, не исполняющих долговые обязательства на сумму более 30 тысяч рублей.

Эта мера заставляет ленинградцев выплачивать задолженности. В первом полугодии 2024 года судебным приставам удалось взыскать 727,5 миллионов рублей по действующим ограничениям выезда за границу.

В заграничную поездку не смогли уехать более 6000 неплательщиков алиментов. Приставы смогли добиться перечисления более 12 миллионов рублей в пользу несовершеннолетних.

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